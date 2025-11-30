Worms – Aufmerksame Zeugin meldet betrunkenen Fahrzeugführer



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 30.11.2025 gegen 01:35 Uhr meldet eine aufmerksame Zeugin einen betrunkenen Fahrzeugführer in der Pfalzgrafenstraße in der Wormser Innenstadt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann das gemeldete Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ist stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,93 Promille.

Der Fahrer wird auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Sein Führerschein wird sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 19:59