Speyer – Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag, den 29.11.2025, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Abfahrtsbereich zur Bundesstraße 9 in Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der Bundesstraße 39 kommend.

Der 27-jährige Fahrer eines BMW verlor hierbei die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Alfa Romeo eines entgegenkommenden 33-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Alfa Romeo sowie seine 35-jährige Beifahrerin ebenso verletzt, wie der Fahrer des BMW und seine drei Mitfahrer im Alter von 13 bis 37 Jahren. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die anschließenden Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr der Stadt Speyer im Einsatz.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:21