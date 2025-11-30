Speyer – Michael Wagner MdL: Landesregierung verharmlost Mobilfunkprobleme im Wahlkreis 39



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Trotz offizieller Statistiken, die eine nahezu vollständige Mobilfunkabdeckung im Wahlkreis 39 (Speyer) bescheinigen, berichten Bürgerinnen und Bürger weiterhin über Funklöcher, abbrechende Telefonate und massive Einschränkungen bei der mobilen Datennutzung. Dies bestätigt auch die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) – und offenbart zugleich deutliche Lücken.

„Die Landesregierung verweist auf angeblich 100 Prozent Netzabdeckung. Die alltägliche Erfahrung vieler Menschen – und auch meine eigene – sieht jedoch ganz anders aus“, stellt Michael Wagner klar. „Wenn ich mit dem Zug von Speyer Richtung Mainz fahre, brechen meine Telefonate regelmäßig ab. Gerade auf dem Abschnitt zwischen Speyer und Schifferstadt ist eine stabile Verbindung eher die Ausnahme als die Regel.“ Auch aus Schifferstadt, Dudenhofen, Römerberg und weiteren Ortsteilen erreichen den Abgeordneten seit Monaten immer wieder Hinweise auf Störungen, Funklöcher und schlechte Datenverbindungen.

Besonders alarmierend ist der geschilderte Vorfall an der Realschule plus in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen: Bei einer Bombendrohung konnte der Schulleiter nach eigenen Angaben keinen Mobilfunkkontakt zur Polizei herstellen. „Wenn ein Schulleiter im Notfall keinen Notruf absetzen kann, ist das nicht nur ärgerlich – das ist gefährlich“, mahnt Wagner. Die Landesregierung verweise in ihrer Antwort jedoch darauf, dass den Netzbetreibern keine Störungen bekannt seien.

„Dass weder Störungen gemeldet wurden noch Beschwerden vorliegen sollen, zeigt eher ein Kommunikations- als ein Netzproblem“, so Wagner weiter. „Hier muss deutlich enger, schneller und verbindlicher mit den Netzbetreibern koordiniert werden.“ Positiv bewertet Wagner, dass die Clearingstelle Mobilfunk angekündigt hat, den Fall im Rahmen der nächsten Jour Fixe mit den Netzbetreibern genauer zu beobachten. „Das ist ein erster Schritt – aber bei sicherheitsrelevanten Vorfällen braucht es mehr als Beobachtung. Hier sind konkrete Verbesserungen erforderlich.“

Aus den Daten der Bundesnetzagentur geht hervor, dass Dudenhofen beim 4G- und 5G-Ausbau im Vergleich deutlich abfällt und erhebliche „graue Flecken“ bestehen. Auch im benachbarten Waldstück Richtung K15 seien Versorgungslücken nachweisbar. „Damit bestätigt die Landesregierung in ihren eigenen Daten, was Bürgerinnen und Bürger seit langem beklagen“, so Wagner.

Zwar steht die Landesregierung laut eigener Aussage im regelmäßigen Austausch mit Telekom, Vodafone und Telefónica – doch konkrete Informationen zu Störungen, Ausfällen oder Beschwerden liegen ihr nicht vor. „Es irritiert mich, dass die Landesregierung keine Übersicht über Ausfälle hat, während die Menschen vor Ort genau diese Ausfälle regelmäßig erleben“, so Wagner. „Wir brauchen endlich Transparenz: Welche Störungen treten auf? Wo wird ausgebaut? Wann sind Verbesserungen zu erwarten?“

Wagner begrüßt grundsätzlich die neuen bundesweiten Versorgungsauflagen für 2029, sieht jedoch dringenden Handlungsbedarf: „Wir dürfen nicht bis 2029 warten, bis ländlichere Ortsteile endlich zuverlässig versorgt sind. Wenn in Römerberg-Mechtersheim Bauarbeiten an Antennenanlagen stattfinden, muss die Bevölkerung über temporäre Störungen informiert werden. Wenn in Dudenhofen modernisiert wird, muss klar sein, wann und wie sich die Versorgung verbessert.“

