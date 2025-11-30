Sinsheim – Den Wahlkreisabgeordneten und seine Arbeit in Stuttgart kennenlernen Einladung an Bürger aus dem Landtagswahlkreis Sinsheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer derzeit aufmerksam durch den Wahlkreis Sinsheim fährt,
hat es womöglich schon gesehen: auf bunten Plakaten ist der Eberbacher
Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer zu sehen und lädt ein, ihn nach Stuttgart zu begleiten.
Ein abwechslungsreiches Programm im und um den Landtag sowie ein gemeinsamer
Gang über den bekannten Weihnachtsmarkt stehen auf dem Programm.
„Die Fahrten sind oft schon fast ausgebucht bevor ich dazu komme, Werbung dafür zu
machen. Daher habe ich diesmal einen großen Bus gemietet und gleich einen
weiteren Termin fürs kommende Jahr gebucht, so dass denjenigen, die keinen Platz
bekommen, ein Ausweichtermin angeboten werden kann“, lädt Röderer ein, von dem
Angebot Gebrauch zu machen.
„Die Fahrten sind mir nämlich ein Herzensanliegen, da sie meinem Motto `Politik auf Augenhöhe – miteinander sprechen statt übereinander` ideal entsprechen.“ so Röderer weiter.
Die Gelegenheit, mal einen ganzen Tag lang Einblicke in die parlamentarische Arbeit
zu gewinnen, ist erfahrungsgemäß für die Teilnehmer ein Erlebnis, an das sie später
gerne zurückdenken. Und für Röderer ist es „ganz wichtig für meine parlamentarische Arbeit. Zu wissen, was die Menschen bewegt und wie sie all das sehen, womit wir uns im Landtag beschäftigen, ist eine Rückkopplung, auf die ich
nicht verzichten möchte.
Und die Tagesfahrten sind einfach nochmal etwas ganz anderes, als wenn man sich im Rahmen einer 90-Minuten-Veranstaltung zu einem bestimmten Thema austauscht“.
Natürlich ist Röderer in seinen beiden Büros in Sinsheim und Eberbach das ganze
Jahr über ansprechbar. Dort kann man sich im Übrigen ebenso anmelden wie über
den QR-Code auf den oben genannten Plakaten, die auch in den Sozialen Medien
leicht zu finden sind. Oder unter: post@jp-roederer.de sowie telefonisch: 06271 8469592
Quelle: SPD Landtag BW
Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:36