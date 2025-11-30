Neustadt/Weinstraße – Verkehrsunfallflucht – Polizei bittet um Hinweise



Neustadt a.d. Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29.11.2025 gegen 08:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Arndstraße, zwischen der Karolinenstraße und der Amalienstraße, eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pritschenwagens setzte dort vermutlich rückwärts und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der geschädigte Pkw wurde dabei deutlich beschädigt.

Am Fahrzeug entstanden rund 5.000 Euro Sachschaden; insbesondere der Kofferraumdeckel sowie die C-Säule wurden verformt. Der flüchtige Wagen soll ein Pritschenfahrzeug mit weiß-roter Aufschrift gewesen sein.

Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:17