Neustadt/Weinstraße – Fahrzeugbrand auf der Landauer Straße



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29.11.2025 gegen 20:00 Uhr geriet auf der Landauer Straße ein Pkw in Brand.

Die Fahrerin bemerkte auf Höhe der Einmündung Hohenzollernstraße zunächst einen Leistungsverlust sowie aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf entstand eine Stichflamme. Sie brachte das Fahrzeug noch in der Fahrbahnmitte zum Stehen und verließ es unverletzt.

Der Pkw brannte im Frontbereich aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Als Ursache wird derzeit ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Die Landauer Straße war zwischen der Moltkestraße und der Exterstraße für rund 2,5 Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:06