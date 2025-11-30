Mannheim – Dekan Hartmann wechselt nach Stuttgart



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ralph Hartmann ist ab 1. Februar 2026 der Beauftragte der Evangelischen Landeskirchen bei Landtag und Landesregierung

Ab Februar 2026 hat Dekan Ralph Hartmann seinen Arbeitsplatz in Stuttgart. Dort ist er Beauftragter der Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg bei Landtag und Landesregierung. Er tritt die Nachfolge von Uta Engelmann an, die zum 1. September auf eine Pfarrstelle im Rheinland gewechselt war. In seiner Sitzung am Mittwoch, 26. September, haben der Landeskirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Oberkirchenrat der württembergischen Landeskirche dem Vorschlag der vierköpfigen Berufungskommission zugestimmt und Ralph Hartman auf sechs Jahre berufen. Die neue Aufgabe tritt er zum 1. Februar 2026 an.

Diese Schnittstelle zwischen Kirche und Politik, sagt Dekan Hartmann, habe ihn schon immer interessiert. Denn Brücken zu bauen zwischen Kirche und Politik sowie die Kirche auf der politischen Landesebene selbstbewusst zu vertreten, seien ihm ein wichtiges Anliegen. „Als Kirchen gestalten wir auf vielfältige Weise gesellschaftliches Leben. Unser Glaube ist Quelle von Gemeinsinn, Resilienz und Zuversicht. Werte, auf die es ankommt,“ betont Hartmann

Für diese Stelle hatte er sich bereits 2021 interessiert, als sie ausgeschrieben war. Doch mit Rücksicht auf die laufenden Struktur- und Gebäudeprozesse im Stadtkirchenbezirk habe er sich damals nicht beworben. Als nun die Stelle im Sommer 2025 überraschend frei wurde, habe er sich mit Blick auf die kommenden Jahre seiner Berufstätigkeit beworben: Denn in zwei Jahren endet Hartmanns zweite Amtsperiode in Mannheim. „Mit dann fast 63 Lebensjahren“, sagt der 60-Jährige,“wäre es schwer, eine qualifizierte neue Aufgabe zu finden.“

„Natürlich fällt mir der berufliche Abschied von Mannheim nach so vielen Jahren nicht leicht. Hier wurde ich herzlich aufgenommen und konnte gemeinsam mit vielen Engagierten sehr vieles bewegen, was notwendig war und auch was Freude machte.“ Mannheim und seine Menschen, so Hartmann, seien ihm ans Herz gewachsen. Er werde weiterhin in Mannheim wohnen. „Hier sind viele Beziehungen gewachsen, die ich nicht missen möchte.“ Der zeitliche Wechsel bereits zum Februar 2026 komme nun relativ kurzfristig. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in der diplomatischen Vertretung der beiden Landeskirchen. Gleichzeitig bin ich natürlich stark mit unserer Kirche in Mannheim verbunden. Das hat in den vergangenen 14 Jahren einen großen und auch sehr erfüllenden Teil meines Lebens bedeutet.“

Hartmann ist seit April 2012 Dekan des Stadtkirchenbezirks Mannheim, Mitglied der Landessynode und darüber hinaus seit 2014 Mitglied des Landeskirchenrates.

Bis die Stelle des Dekans oder der Dekanin wiederbesetzt ist, leitet das Team aus Dekanstellvertreterin Anne Ressel, Schuldekan Andreas Weisbrod und Synodenvorsitzendem Prof. Dr. Ralf Daum den Stadtkirchenbezirk. Die Stelle wird vom Evangelischen Oberkirchenrat ausgeschrieben. Interessensbekundungen können an die Landesbischöfin gerichtet werden, die nach Rücksprache mit dem Stadtkirchenrat Mannheim bis zu drei Personen für die Wahl vorschlägt. Die Wahl erfolgt dann in öffentlicher Sitzung durch die Synode des Stadtkirchenbezirks Mannheim.

Der Termin für die Verabschiedung wird noch festgelegt. Foto: de Vos (dv)

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:40