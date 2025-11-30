Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.11.2025) kam es in der Ludwigshafener Gartenstadt zu zwei Auto-Diebstählen, die vermutlich im Zusammenhang stehen. Nach Angaben der Polizei entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge der Marke KIA, die in unterschiedlichen Straßen abgestellt waren.

Ein KIA wurde in der Eichenstraße gestohlen, das zweite Fahrzeug verschwand nahezu zeitgleich aus der Hochfeldstraße. Aufgrund der örtlichen Nähe und der zeitlichen Übereinstimmung geht die Kriminalpolizei von einem gemeinsamen Tätergeschehen aus. Fahndungs- und Ortungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet.

Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht Zeugen

Die Ermittler bitten Anwohnerinnen und Anwohner der Gartenstadt um Mithilfe:

Wer hat in der Nacht zum 29. November 2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eichenstraße / Hochfeldstraße gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugbewegungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter

Telefon: 0621 / 963-23312

oder per E-Mail an kiludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 18:41