Ludwigshafen – Theatre of Dreams



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Hofesh Shechter schickt seine wilden, unnachahmlichen Tänzer ins Reich der Träume: Am Dienstag, 9.12.2025 um 19.30 Uhr gastiert die britische Hofesh Shechter Company auf den

Pfalzbau Bühnen.

Vorhänge öffnen und schließen sich und geben surreale Szenen frei, in denen Ängste und

Sehnsüchte aufeinanderprallen. Auf der Bühne entsteht eine Traumlandschaft, in der immer

neue Bilder in Lichtkorridoren aufflackern. Der in London lebende Choreograph treibt seine

Tänzer tief in das Unterbewusstsein und stellt hypnotische Bilder harten Rhythmen gegenüber,

die unter der Oberfläche pulsieren.

Wie hypnotisiert gibt sich die Gruppe, individuell in Spitzenkleider, weiße Hemden und gemusterte Anzüge gekleidet (Kostüme: Osnat Kelner), den Rhythmen der Musik hin, mit flatternden Händen, verzweifelt rennend oder wie in Trance

hingegeben. Ein kollektiver Schrei ertönt, die Menschen straucheln und helfen sich im Getümmel

wieder auf, fassen sich an den Händen und tanzen… Eine Band spielt Bossa Nova, ein trauriges

Liebeslied driftet durch den assoziationsreichen Raum, der wie weichgezeichnet wirkt (Licht-

Design: Tom Visser), eine entfesselte Gruppe von Menschen bestaunt sich selbst in fließenden

und hüpfenden Bewegungen. Das Theater der Träume verwandelt sich in ein düsteres, von

Verzweiflung gezeichnetes Theater unserer Welt, aber Shechter hinterlässt beim Publikum das

Bild einer euphorisch wogenden Gemeinschaft, die gegen all das Leid tanzt.

Der Choreograph und Komponist Hofesh Shechter ist künstlerischer Leiter der in Großbritannien

ansässigen Hofesh Shechter Company, Associate Artist von Sadler's Wells und Artist-in-

Residence von Gauthier Dance (2021-2024). Shechter gilt als einer der aufregendsten Künstler

der zeitgenössischen Tanzszene, arbeitet sowohl für die Bühne als auch für den Film und ist

dafür bekannt, dass er atmosphärische Musik komponiert, die die einzigartige Körperlichkeit

seines Bewegungsstils ergänzt. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seine

faszinierende Produktion Grand Finale war vor einigen Jahren in Ludwigshafen zu Gast.

