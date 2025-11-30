Ludwigshafen – Musikalische Weltreise in der Jakobuskirche



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Internationale Weihnachtslieder begeistern rund 100 Gäste in Melm

Ein stimmungsvolles und zugleich außergewöhnlich internationales Konzert erlebten die Besucher der protestantischen Jakobuskirche am Samstag, 29. November 2025. Die Band Herbys World war zu Gast und präsentierte vor rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern ein buntes Programm mit Weihnachtsliedern aus verschiedenen Ländern.

Auf musikalische Weise nahm die Gruppe ihr Publikum mit auf eine Reise durch unterschiedliche Weihnachtskulturen. Lieder aus Frankreich, Brasilien, Rumänien und Chile standen ebenso auf dem Programm wie weitere internationale Stücke. Die Vielfalt der Klänge und Traditionen zeigte eindrucksvoll, wie unterschiedlich – und doch verbindend – das Weihnachtsfest weltweit gefeiert wird. Die Zuhörer zeigten sich von der kulturellen Bandbreite und der musikalischen Umsetzung begeistert. Zum Abschluss des Konzerts wurde die Band mit lang anhaltendem Applaus verabschiedet.

Veranstaltet wurde das Konzert vom Förderverein der Jakobuskirche. Mit den Erlösen soll der dringend notwendige Austausch der in die Jahre gekommenen Kirchenbeleuchtung weiter finanziert werden. Der Vorsitzende des Fördervereins zeigte sich zufrieden mit dem gelungenen Abend und der regen Beteiligung der Besucher.



Bereits vor dem Konzert konnten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken. Die Strickgruppe Melm hatte hierzu eingeladen und zudem einen kleinen Adventsbasar organisiert. Dort wurden liebevoll selbstgebastelte Weihnachtsdekorationen sowie handgestrickte Unikate angeboten, die großen Anklang fanden.

Insgesamt bot der Abend eine gelungene Mischung aus Musik, Begegnung und ehrenamtlichem Engagement – ein stimmungsvoller Auftakt in die Adventszeit in der Jakobuskirche.

@ FOTOS & QUELLE: Christoph Roos

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:13