Ludwigshafen – Mit dem Ludwigshafener Lauf-Club sportlich ins neue Jahr



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Laufkurs startet am 9. Januar

Der erste Schritt ist oft der schwerste – doch gemeinsam fällt er deutlich leichter. Deshalb lädt der Ludwigshafener Lauf-Club e. V. auch 2026 wieder zum Einsteigerkurs „Von 0 auf 30 Minuten“ ein. Der sechswöchige Kurs startet am Freitag, 9. Januar, 16.30 Uhr, und richtet sich an Menschen, die neu mit dem Laufen beginnen oder nach einer Pause wieder einsteigen möchten. Ziel ist es, in kurzer Zeit gesund, motiviert und mit professioneller Anleitung eine halbe Stunde am Stück laufen zu können.

Unter dem Motto „In 6 Wochen laufend fit“ erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm: Lauf-Intervalle, Technikübungen aus dem Lauf-ABC, Kräftigungseinheiten sowie gezielte Dehnübungen. Ergänzend erhalten die Teilnehmenden einen Online-Vortrag mit dem Titel „Der richtige Start ins Lauftraining“ am 7. Januar 2026 um 19 Uhr, der wichtige Grundlagen für einen gesunden Trainingseinstieg vermittelt.

Treffpunkt am 9. Januar ist der Parkplatz an der Pegeluhr in 67061 Ludwigshafen. Die Leitung übernimmt die zertifizierte Lauftrainerin und ehemalige Leistungssportlerin Saskia Helfenfinger-Jeck, die die Gruppe mit Fachwissen, Erfahrung und Motivation begleitet.

Die Kursgebühr beträgt 60 Euro und umfasst sechs Praxiseinheiten sowie den Online-Vortrag. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt.

Anmeldung und Infos:

saskia.helfenfinger-jecka@ludwigshafener-lc.de

www.ludwigshafener-lc.de

Foto: Ludwigshafener Lauf-Club/gratis

Quelle: Ludwigshafener Lauf-Club e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 20:46