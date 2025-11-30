Ludwigshafen – Einbruch in Einfamilienhaus in Ruchheim



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 29.11.2025 kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Ruchheim. Die Täter verschafften sich mithilfe von Werkzeug über die Terrasse Zugang in das Hausinnere. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Im gleichen Zeitraum kam es auch im Stadtteil Oppau zu einem versuchten Einbruch. Hierbei versuchten sich die unbekannten Täter ebenfalls mithilfe von Werkzeug Zugang über die Wohnungstür zu verschaffen. Die Täter konnten sich keinen Zugang zur Wohnung verschaffen.

Die Polizei weist allgemein darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten nicht auf dem Grundstück versteckt werden. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.-Nr.: 0621/96324250 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

