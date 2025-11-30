Ludwigshafen – Baustellendiebstahl: Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt steckt aktuell in einer Phase mit außergewöhnlich vielen Baustellen. Ob Straßensanierungen, Leitungsarbeiten oder Großprojekte: An vielen Ecken wird gleichzeitig gebaut – und das sorgt nicht nur für Verkehrsbehinderungen, sondern leider auch für vermehrte Vorfälle auf Baustellen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Baustelle in der Pfalzgrafenstraße ins Visier genommen. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr wurden dort mehrere hochwertige Bau- und Elektrogeräte entwendet. Der Schaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei geht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa ungewöhnliche Personenbewegungen oder ein auffälliges Fahrzeug im Bereich der Baustelle –, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise können telefonisch unter 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

übermittelt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 13:24