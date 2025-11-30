Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In einem Elektronikfachmarkt im Stadtgebiet Landau wurde am Morgen des 29.11.2025 ein Dieb auf frischer Tat ertappt. Ein 35-jähriger Mann soll laut Polizei eine Kamera im Wert von 99 Euro aus dem Regal genommen und anschließend den Kassenbereich verlassen haben, ohne zu bezahlen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Vorfall und stellte den Mann noch bevor er das Geschäft verlassen konnte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 35-Jährigen vor Ort auf und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Quelle: Polizeiinspektion Landau / Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 18:48