Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Sonntag (30.11.2025) musste die Polizei in der Mahlastraße in Landau eingreifen, nachdem es zu massiven Streitigkeiten zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und seinem 39-jährigen Fahrgast gekommen war. Der Fahrgast soll die in Anspruch genommene Taxifahrt nicht bezahlen wollen – daraufhin eskalierte die Situation.

Laut Polizei beleidigte und bedrohte der stark alkoholisierte 39-Jährige anschließend auch die hinzugerufenen Beamten. Da von dem Mann weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in der Zelle.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Betrugs, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 19:06