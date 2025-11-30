Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – In Haßloch kam es am Samstagabend (29.11.2025) zu einem gefährlichen Zwischenfall, bei dem eine 54-jährige Anwohnerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei klingelten gegen 20 Uhr etwa drei bis vier bislang unbekannte Jugendliche an ihrem Wohnanwesen in der Industriestraße.

Als die Frau in den Hof trat, wurde plötzlich ein Feuerwerkskörper aus der Gruppe heraus über das Hoftor geworfen. Die Geschädigte konnte durch einen schnellen Ausweichschritt verhindern, dass der Böller unmittelbar neben ihr explodiert – verletzte sich jedoch beim Ausweichen leicht am Bein. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Polizei Haßloch sucht dringend Zeugen

Die Polizei wertet den Vorfall als Körperverletzungsdelikt und bittet um Hinweise:

Wer hat am Samstagabend im Bereich Industriestraße / Haßloch verdächtige Jugendliche beobachtet?

Wer kann Angaben zur Identität oder Fluchtrichtung der Gruppe machen?

Hinweise werden unter 06324 / 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Quelle: Polizeidirektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 18:32