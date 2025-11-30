Frankfurt / Preungesheim / Metropolregion – Seit Samstagvormittag (29.11.2025) wird die 37-jährige Kristina D.-B. vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde sie zuletzt gegen 10:00 Uhr von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt-Preungesheim gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Frau medizinische Hilfe oder Unterstützung benötigt, läuft aktuell eine groß angelegte Vermisstensuche.
Beschreibung der Vermissten
Größe: ca. 158 cm
Statur: sehr schlank (ca. 42 kg)
Haare: lange, braune, blond gesträhnte Haare
Bekleidung: vermutlich ein Wendemantel in Beige und Grün
Mitgeführt: schwarze Nike-Sporttasche
Polizei Frankfurt sucht Zeugen
Wer Kristina D.-B. seit Samstag gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim 12. Polizeirevier Frankfurt unter
Telefon: 069 / 755 – 11200
oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Zuletzt aktualisiert am 30. November 2025, 19:18