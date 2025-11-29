Schwetzingen – Wohnungsbrand: 44-Jähriger mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Samstagmorgen (29.11.2025), kurz vor 06:30 Uhr, ist es in der Gustav-Stresemann-Straße in Schwetzingen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus und führte binnen kurzer Zeit zu einer intensiven Rauchentwicklung.

Zeugen alarmieren Feuerwehr – Bewohner kann sich selbst retten

Aufmerksame Anwohner bemerkten den dichten Rauch und verständigten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell lokalisiert und zügig gelöscht werden.

Der 44-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung hatte diese bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Er wurde jedoch mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Keine weiteren Verletzten – hoher Sachschaden

Weitere Wohnungen oder Personen im Mehrfamilienhaus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dennoch entstand in der betroffenen Wohnung ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Brandursache noch unklar – Polizei ermittelt

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 09:45