Rhein-Pfalz-Kreis – Weihnachtsmarkt in Mutterstadt an den ersten zwei Advents-Wochenenden

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Weihnachtsmarkt in Mutterstadt findet an den ersten zwei Advents-Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag auf dem Vorplatz an der Neuen Pforte am Herbert-Maurer-Platz sowie im Foyer des Rathauses statt.

Am ersten Advents-WE ist er am 29. und 30. November geöffnet und am zweiten Advents-WE dann am 6. und 7. Dezember jeweils am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr.



Am Samstag (29.11 um 18.30 Uhr) wird der Weihnachtsmarkt durch Bürgermeister Thorsten Leva und der Blechbläsergruppe des Blasorchesters Mutterstadt eröffnet.

An den Verkaufsbuden und an den Ständen im Rathaus-Foyer werden all die Dinge angeboten, die für einen Weihnachtsmarkt typisch sind wie Glühwein, Spielzeug und Weihnachtliches aus der Backstube, auch Kunstgegenstände und kulinarische Genüsse. Für die kleinen Kinder gibt es auch wieder ein Kinderkarussell.

Zahlreiche Mutterstadter Vereine und Organisationen beteiligen sich wieder an der Gestaltung des Weihnachtsmarktes. Entweder mit einer Verkaufsbude auf der Freifläche vor dem Rathaus oder mit einem musikalischen Auftritt im Rathaus-Foyer.

Der Weihnachtsmarkt in Mutterstadt feiert in diesem Jahr bereits sein 40-jähriges Bestehen. Es gibt auch ein kulturelles Rahmenprogramm aus den Mutterstadter Partnergemeinden in Praszka (Polen) und Oignies (Frankreich).

Bereits am Freitag (28.11) findet um 18 Uhr die Eröffnung der Weihnachts-Ausstellung im Historischen Rathaus in Mutterstadt statt. In der „Modellbauausstellung“ gibt es Schiffe, Züge und Monumente für die ganze Familie zu sehen. Die Ausstellung kostet keinen Eintritt und ist jeweils am Samstag von 15 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen über Mutterstadt gibt es unter www.mutterstadt.de.

Text und Foto von Michael Sonnick Titelbild MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 10:38