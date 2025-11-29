Landau / Niederhorbach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Samstag (29.11.2025) kontrollierte eine Streife auf der B38 einen 21-jährigen Autofahrer – und traf dabei gleich auf mehrere Verstöße.

Nach Angaben der Polizei stand der junge Mann nicht nur unter Alkoholeinfluss (0,47 Promille), sondern offenbar auch unter dem Einfluss von Marihuana. Zudem besitzt er aktuell keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem ein griffbereit mitgeführtes, verbotenes Springmesser.

Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen eine Blutprobe, das Messer wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Quelle: Polizei / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 14:53