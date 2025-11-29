Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehrere gesellschaftliche Projekte aus der Metropolregion Rhein-Neckar konnten sich am Freitag, den 28.11.2025, im Volksbankhaus der VR-Bank in Mannheim über Spenden im Rahmen der RheinNeckar HeldenAwards freuen. Acht Projekte erhielten jeweils 25.000 €, sieben weitere Projekte wurden zudem mit einer Crowdfunding-Starthilfe von 2.500 € gefördert.

Bei der feierlichen Awardverleihung wurden die Awards und Spenden durch die Vorstände der VR Bank Rhein-Neckar, Dr. Michael Düpmann, Dr. Konrad Braun und Jürgen Gärtner an die Vertreter der Projekte übergeben.



https://www.youtube.com/watch?v=EuC1f-lLx-I Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Vorstand Dr. Michael Düpmann attestierte den Projekten eine breitgefächerte gesellschaftliche Vielschichtigkeit, die die Auswahl nicht einfach gemacht habe. Dies bestätigte auch die restliche Jury in kurzen Statements zu Beginn. Im Vordergrund stehe dabei das gesellschaftliche Engagement, betonte Düpmann.

Die Jury bestand aus den genannten VR-Bank-Vorständen und den Jury-Mitgliedern Heike Bauer, Andrea Michels, Tobias Heger und Tommy Balschbach. Sie hatte die 15 Projekte aus über 100 Einreichungen vorausgewählt. Die Genossenschaftsmitglieder stimmten im Anschluss in einem demokratischen Prozess über die Platzierungen ab.

In kurzen Videobeiträgen wurden zunächst alle ausgewählten Projekte vorgestellt, bevor die Verleihung in die heisse Phase überging und die Gewinnerprojekte bekanntgegeben wurden.

Die acht Projekte mit den meisten Stimmen, denen der 25.000 € Geldsegen zu Teil wurde, waren die Deutsche Leukämie Forschungshilfe – Aktion krebskranke Kinder – Ortsverband Mannheim e.V., die Rettungshundestaffel – Leben retten auf vier Pfoten des Deutschen Rotes Kreuz – Kreisverband Rhein-NeckarHeidelberg e.V., Unser Herz für Ruchheim e.V., die Freilichtbühne Mannheim – Dramatischer Club e.V., der Förderverein der Kita St. Hildegard e.V., der Erdbeertrails Altrip e.V. sowie das St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH des Kinderheim St. Annastift und der TSV Mannheim Hockey e.V.

Die sieben weiteren Projekte gingen ebenfalls nicht leer aus. Sie erhalten die Möglichkeit zu einer von der der VR Bank unterstützten Crowdfunding-Kampagne sowie ein Startgeld von 2.500 € für ihre angedachten Projekte.

Sowohl die Spannung im Vorfeld als auch die Freude bei der Awardübergabe, machten die Verleihung zu einer besonderen Veranstaltung, die auch in den kommenden Jahren wiederholt werden soll, um weiteren Projekten die Möglichkeit einer Förderung zu geben. Mehrfach wurde betont, wie wichtig es sei, auch einmal größere Spendensummen an Projekte zu überreichen, da diese ansonsten durch Kleinspenden kaum umgesetzt werden könnten.

Im Anschluss an den formellen Teil der Veranstaltung wurde im Foyer des Volksbankhauses noch gemeinsam gefeiert und gegessen.

Weitere Infos zu den RheinNeckar HeldenAwards und den prämierten Projekten sind auf der Website https://www.rheinneckarhelden.de/heldenawards/ abrufbar. Dort kann man sich zudem über die Crowdfunding-Kampagnen sowie den Bewerbungsprozess informieren.

(Bericht/Video: Raphael Ebler)

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 16:50