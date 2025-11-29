Mannheim – Neugestaltung des Spielplatzes Elfenstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Spielplatz Elfenstraße – Kletterspaß für Kinder – Spaß und Bewegung für Kinder in der Neckarstadt: Die Stadt Mannheim gestaltet seit dieser Woche den Spielplatz in der Elfenstraße um. Neue Kletterelemente mit Netzen, Stangen und Steinen werden eingebaut, die Bänke werden neu angeordnet, die vorhandene Tischtennisplatte bleibt erhalten. Außerdem entsiegelt der Stadtraumservice eine Teilfläche: der blaue Boden wird entfernt und stattdessen werden Holzhackschnitzel als Fallschutz eingesetzt.

Die abwechslungsreichen Kletterelemente bieten neue Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Familien: Auf dem Spielplatz mit Parkour-Charakter können Kinder das Klettern üben und sich auf den Parkour-Sport vorbereiten. Der Spielplatz ist barrierefrei zugänglich und der gesamte Platz ist mit dem Rollstuhl befahrbar. Viele Spielelemente können angefahren werden.

Der neue Spielplatz ist voraussichtlich im Februar 2026 fertig. Die Stadt investiert 180.000 Euro in die Maßnahme. Sie wird zu 60 Prozent aus Städtebaufördermitteln im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert.

Die Umgestaltung des Spielplatzes geht auf eine Kooperation zwischen der Stadt Mannheim und der „Bloomberg Harvard City Leadership Initiative“ zurück: Hier wurden die wesentlichen Beteiligungsschritte und Konzeptionen angestoßen. Danach wurde das Projekt im Rahmen der Lokalen Stadterneuerung unter Leitung des Quartiermanagements Neckarstadt-West weitergeführt.

Zusammen mit Anwohnern, auch mit Kindern und Jugendlichen, wurden die Ideen für drei Verbesserungen in der Elfenstraße entwickelt:

1. Die Elfenstraße soll zur verkehrsberuhigten Zone werden – das ist bereits umgesetzt.

2. Auf der Wiese gegenüber dem Spielplatz wird eine Klimawildnis angelegt. Ein mehrsprachiges Schild erklärt, welche Pflanzen dort wachsen – auch das ist inzwischen umgesetzt.

3. Der Spielplatz in der Elfenstraße wird saniert.

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 00:05