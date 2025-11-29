Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Freitagabend kam es im Quadrat O3/O4 zu einer Auseinandersetzung, die von einem zunächst verbalen Streit in körperliche Gewalt überging. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine vierköpfige Gruppe mit einem 29-jährigen Mann aneinander.

Im Verlauf des Streits soll ein 20-Jähriger aus der Gruppe mehrfach auf den Mann eingeschlagen und auch nach ihm getreten haben. Der 29-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Gruppe entfernte sich zunächst zu Fuß vom Tatort. Dank einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die vier Personen wenig später im Innenstadtbereich antreffen und kontrollieren. Gegen den 20-Jährigen erhärtete sich schnell der Tatverdacht, weshalb er festgenommen wurde. Die weiteren Gruppenmitglieder gelten derzeit als unbeteiligte Zeugen; ihre Personalien wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet zusätzliche Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621 / 12580 zu melden.

