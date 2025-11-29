Ludwigshafen – Programmankündigung – Januar im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem schwungvollen Start ins neue Jahr präsentiert das Theater im Pfalzbau Ludwigshafen im Januar ein vielseitiges, hochkarätiges Programm. Gleich mehrere Produktionen setzen künstlerische Akzente und laden Publikum jeden Alters zu besonderen Theatererlebnissen ein.
Samstag, 3.1.26, 19.30 Uhr
Sonntag, 4.1.26, 15.00 Uhr
Hair
Musical von Gerome Ragni, James Rado und Galt McDermot
Inszenierung Iris Limbarth
Musikalische Leitung Frank Bangert
Bühne Britta Lammers
Kostüme Heike Korn
Musikalische Einstudierung Tim Speckhardt
Choreographische Einstudierung Anna Okunowski, Lili Trosien
Szenische Einstudierung Alexander Müßig
Band Frank Bangert, Ulrich Bareiss, Holger Dietz, Hansi Malolepssy, Patrick Hoss, Joachim Braun
Mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ludwigshafen und der Metropol-Region Junges Musical der Pfalzbau Bühnen
Nachmittagsvorstellung 15.00 Uhr
Preise 32 € / 27 € / 22 € / 18 €
Familienpaket 81 € / 70 € / 56 € / 47 €
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Sonntag 11.1.26, 16.00 Uhr
Montag, 12.1.26, 10.00 Uhr
Peter Pan
Familienstück nach dem Roman von James M. Barrie
Inszenierung Anna Werner
Bühne Margrit Flagner
Kostüme Katharina Leu
Komposition und Live-Musik Eberhard Schneider
Dramaturgie Philipp Matthias Müller
Pfalztheater Kaiserslautern
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €
Familienpaket 46 €
Donnerstag, 15.1.26, 19.30 Uhr
Freitag, 16.1.26, 10.00 Uhr
Witch Hunting
Tanzstück von Anne Nguyen
In Koproduktion mit Opéra de Massy, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux / La Rochelle.
Choreographie Anne Nguyen
Kostüme Simon Huet
Musik Pierre Demange & Grégoire Letouvet
Mit Lisa Boudard aka Lady Noscript, Arnaud Duprat aka Aaron EVO, Dominique Elenga aka Mademoiselle Do’, Joseph Nama aka Jo Kiero, Tony Ndoumba aka Tony No Script, Emilie Ouedraogo aka Kween Madskillz
Compagnie par Terre
Frankreich
Vormittagsvorstellung 10.00 Uhr
Preise 32 € / 27 € / 22 € / 18 €
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €
Sonntag, 18.1.26, 18.00 Uhr
Achtsam morden
Nach dem Roman von Karsten Dusse
Inszenierung Pascal Breuer
Ausstattung Su Sigmund
Mit Christian Miedreich, Alessa Kordeck und Martin Lindow
EURO-STUDIO Landgraf
Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €
Freitag, 23.1.26, 19.30 Uhr
Sonntag, 25.1.26, 18.00 Uhr
Die tote Stadt
Oper von Erich Wolfgang Korngold
Text von Paul Schott
frei nach GEORGES RODENBACHS Roman »Bruges-la-Morte«
Musikalische Leitung Olivier Pols
Inszenierung Tomo Sugao
Ausstattung Hank Irwin Kittel
Licht Harald Zidek
Chorleitung Aymeric Catalano
Dramaturgie Annabelle Köhler
Mit Patrick Cook, Arminia Friebe, Hyunkyum Kim, Judita Nagyová, Valerie Gels, Bethany Yeaman, Daniel Kim, Johannes Hubmer
Pfalzphilharmonie Kaiserslautern, Chor des Pfalztheaters
Pfalztheater Kaiserslautern
Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €
SA, 24.1.26, 19:30 UHR
Wort & Wein
Der Oberbürgermeister
Moderation Tilman Gersch
Musik Frank Rosenberger
Konzept Barbara Wendland
Zu Gast
Prof. Dr. Klaus Blettner, neu gewählter OB der Stadt Ludwigshafen
Weingut Acham-Magin (VDP), Forst
In Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule Ludwigshafen
GLÄSERNES FOYER
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
Einheitspreis 22 € (inkl. 3 Weinproben)
Dienstag, 27.1.26, 14.30 Uhr
Dienstag, 27.1.26, 19.30 Uhr
Und wenn wir alle zusammenziehen?
Komödie von Anna Bechstein nach dem Film von Stéphane Robelin
Inszenierung Johannes Pfeifer
Kostüme Claudia Weinhart
Bühne Claudia Weinhart
Mit Ursula Buschhorn, Michel Guillaume, Ursula Berlinghof, Thomas Henniger von Wallersbrunn, Sven Schöcker, Jonathan Parr, Johanna Jacobi
a.gon Theater München
Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr
Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Freitag, 30.1.26, 19.30 Uhr
Samstag, 31.1.26, 19.30 Uhr
Ballet BC Vancouver
Choreographien von Crystal Pite, Shahar Binyamini und Medhi Walerski
Kanada
Frontier
Choreographie Crystal Pite
Musik Owen Belton
Bühne Jay Gower Taylor
Licht-Design Tom Visser
Kostüme Nancy Bryant
SWAY
Choreographie und Kostüme Medhi Walerski
Musik Adrien Cronet
Licht-Design Lisette van der Linden, Pierre Pontvianne
BOLERO X
Choreographie Shahar Binyamini
Musik Maurice Ravel
Preise 71 € / 59 € / 48 € / 38 €
Samstag, 31.1.26, ca. 21.30 Uhr
Ben Baritt
After-Show-Konzert
GLÄSERNES FOYER
im Anschluss an die Vorstellung
Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €
Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung
Telefon Theaterkasse. (0621) 504-25 58
Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.
E-Mail Theaterkasse. pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de
Homepage www.theater-im-pfalzbau.de
Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 10:23