Ludwigshafen – Polizei warnt vor aktuellen Betrugsmaschen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In Ruchheim häufen sich derzeit erneut Fälle von betrügerischen Anrufen. Die Polizei warnt eindringlich: Unbekannte Täter geben sich am Telefon unter anderem als Angehörige in Notlagen (sogenannte Schockanrufe), als vermeintliche Amtspersonen wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte oder als Vertreter dubioser Gewinnversprechen aus. Mit gezielter Gesprächsführung versuchen sie, Vertrauen zu gewinnen und ihre Opfer unter Druck zu setzen – oft mit dem Ziel, hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände zu erlangen.

Die Täter gehen dabei äußerst professionell vor und passen ihre Methoden ständig an. Betroffen sein kann jede Altersgruppe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit:

Wer aktuell in Ludwigshafen-Ruchheim etwas Ungewöhnliches beobachtet oder den Verdacht hat, dass ein solcher Betrugsversuch im Umfeld stattfinden könnte, soll sofort die Polizei verständigen. Im Zweifel lieber einmal mehr anrufen – ein harmloser Fehlalarm ist unproblematisch, doch im Ernstfall kann ein Hinweis einen größeren Schaden verhindern.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 20:05