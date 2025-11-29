Ludwigshafen – Junge Talente präsentieren sich – Konzertabend der Begabtenförderung an der Städtischen Musikschule

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, lädt am Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 19 Uhr zu einem besonderen Konzertabend in den Kammermusiksaal ein. Im Rahmen der Begabtenförderung präsentieren ausgewählte Schüler*innen ihr aktuelles Programm und bereiten sich damit intensiv auf den renommierten Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Januar vor. Das Publikum erwartet ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Repertoire aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen. Der Eintritt ist frei.
Quelle Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 10:47