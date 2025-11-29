Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung in der Gartenstadt – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Ludwigshafener Gartenstadt ist es am Nachmittag des 28. November zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die Balkontür Zugang zu einer Hochparterrewohnung in der Leininger Straße. Aus den Räumen entwendete er eine größere Menge Bargeld und entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Freitag verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen in der Umgebung gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail an kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 10:06