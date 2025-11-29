Ludwigshafen – Einbruch in Vereinsheim des SV Pfingstweide: Täter richten hohen Sachschaden an

Ludwigshafen-Pfingstweide – Polizeibericht – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Ludwigshafen-Pfingstweide zu einem Einbruch in das Vereinsheim des SV Pfingstweide gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Türen sowie eine Holzhütte gewaltsam aufgebrochen.

Täter flüchten ohne Beute – Schaden rund 10.000 Euro

Obwohl die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt verschafften, kam es zu keinem Diebstahl. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 09:58