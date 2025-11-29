Kaiserslautern – FCK verlängert Vertrag mit Thomas Hengen

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft. Der Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH hat sich einstimmig mit seinem Geschäftsführer Thomas Hengen auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 51-jährige ehemalige FCK-Profi ist seit März 2021 als Geschäftsführer für die Geschicke der Roten Teufel verantwortlich.

„Für die kontinuierliche, nachhaltige Weiterentwicklung des Profifußballs beim FCK ist es von strategischer Bedeutung, eine Planungssicherheit bei der Position des Geschäftsführers zu erhalten. Mit Thomas Hengen verfügen wir über eine kompetente Führungskraft mit einer hohen Identifikation zu unserem Verein und der Region, der auch in schwierigen Phasen des Vereins eine außergewöhnliche Belastbarkeit, Mut und Entschlossenheit bewiesen hat“, äußert sich der Beiratsvorsitzende Rainer Keßler.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Beirats und bedanke mich für das konstruktive und professionelle Miteinander. Mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Verantwortlichen an der Zukunft des FCK zu arbeiten. Wir befinden uns mitten in einem Prozess und ich habe das Gefühl, dass alle im Verein hungrig und ambitioniert geblieben sind, ohne dabei zu vergessen, wo wir herkommen. Vor uns liegt noch viel Arbeit, zum Beispiel im Ausbau der Infrastruktur, der Modernisierung und weiteren Professionalisierung auf vielen Ebenen. Mein Dank gilt unseren Mitarbeitenden und unseren Fans für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln, besser werden und unsere Ziele mit dem FCK erreichen“, erklärt Thomas Hengen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit dem 4:1-Heimsieg am letzten Sonntag gegen Holstein Kiel mit 23 Punkten auf den sechsten Tabellenrang nach dem 12. Spieltag in der 2. Bundesliga verbessert. Bester FCK-Spieler war der Finne Naatan Skyttä, der drei Tore erzielte. Das nächste Spiel bestreiten die Roten Teufel am Samstag, 29.11 um 13 Uhr, auswärts bei Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger liegen mit 10 Zählern auf dem vorletzten Tabellenrang (P 17).

Text FCK und Michael Sonnick

Foto: Der FCK hat den Vertrag mit Thomas Hengen verlängert (Foto Michael Sonnick)

Zuletzt aktualisiert am 29. November 2025, 09:54