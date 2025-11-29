Hockenheim – Festliche Adventsfenster in der Stadtbibliothek

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Beginn der Adventszeit sind die Fenster in der Stadtbibliothek Hockenheim erneut festlich geschmückt und verbreiten weihnachtliche Vorfreude in der Zehntscheune. Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Kindergärten, Schulen und weitere Gruppen liebevoll gestaltete Adventsfenster beigesteuert und so der Bibliothek ein einzigartig festliches Flair verliehen.

Zur Eröffnung der diesjährigen Adventsfenster zeigte sich Bibliotheksleiterin Nina Auer begeistert über die Vielfalt der Ideen und die große Beteiligung der lokalen Institutionen: „Es ist wunderbar zu sehen, mit wie viel Kreativität und Herzblut jedes einzelne Fenster gestaltet wurde. Das macht jeden Besuch bei uns in der Stadtbibliothek im Advent zu einem besonderen Erlebnis.“ Im Rahmen der feierlichen Eröffnung erwartete die Gäste ein kleines weihnachtliches Buffet, bei dem gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern auf die gelungene Aktion angestoßen wurde.

Die Adventsfenster-Aktion, die während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde, erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit und ist für viele ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit geworden. Bürgermeister Matthias Beck lobte das Engagement aller Beteiligten: „Unsere Adventsfenster sind ein schönes Beispiel für das starke Gemeinschaftsgefühl in Hockenheim – vielleicht lockt diese bunte Vielfalt noch den ein oder anderen Besucher mehr in unsere schöne Stadtbibliothek.“

Die dekorierten Fenster können von außen jederzeit und von innen zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek bestaunt werden.

(von links nach rechts) Schulleiter Marcus Roth, Bibliotheksleitung Nina Auer, Hannah Ulrich, Fachbereichsleitung und persönliche Referentin des Bürgermeisters Linda Hoti, Bürgermeister Matthias Beck und stellvertretende Fachbereichsleitung Philipp Schmiel (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

