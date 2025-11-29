Eisenberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem Friedhof in Eisenberg sind zwischen Donnerstagabend (27.11.2025) und Freitagmorgen (28.11.2025) mehrere Gräber Ziel eines dreisten Diebstahls geworden. Unbekannte entwendeten nach Angaben der Polizei eine größere Menge an Grabschmuck und konzentrierten sich dabei offenbar gezielt auf Gegenstände aus Kupfer und Messing.

Der entstandene Schaden lässt sich derzeit nur schätzen, liegt jedoch nach ersten Einschätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen – telefonisch oder per E-Mail.

