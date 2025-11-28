Speyer – Preisanpassungen ab 2026 im Judenhof sowie Museum SchPIRA

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Infolge der Anhebung des Mindestlohns von 12,82 Euro auf 13,90 Euro werden die Eintrittspreise für den Judenhof ab 2026 durch den Verkehrsverein angepasst. So erhöht sich der reguläre Preis für Erwachsene um einen Euro auf fünf Euro, der ermäßigte Eintritt ebenfalls um einen Euro auf drei Euro.

Die Familienkarte wird ab dem kommenden Jahr zehn Euro kosten, Gruppen ab zehn Personen liegen fortan bei vier Euro pro Teilnehmer. Gruppenführungen durch den Judenhuf kosten ab 2026 87,50 Euro.

Der Eintrittspreis für das Museum SchPIRA erhöht sich für Teilnehmende von Stadtführungen um einen Euro auf drei Euro.

Weiterhin freien Eintritt zum Judenhof haben Klassen Speyerer Schulen, Inhaber*innen der Pfalz-Card. Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren können sowohl den Judenhof als auch das Museum SchPIRA kostenfrei besuchen.

Ermäßigte Tickets sind für Kinder ab zehn Jahren, Studierende, Inhabende der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz sowie Schwerbehinderte erhältlich.

Der Judenhof sowie das Museum SchPIRA ist vom 24. Dezember bis 26. Dezember 2025, am 31. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 geschlossen.

