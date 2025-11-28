Schwarzach – Auf ein Foto mit dem Nikolaus – Johannes-Diakonie: Adventsmarkt auf dem Schwarzacher Hof

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Leckereien und jede Menge Geschenkideen in besinnlicher Atmosphäre bietet der Adventsmarkt der Johannes-Diakonie am Sonntag, 7. Dezember, am Standort „Mittelschwarzach“. Nach dem Neustart im vergangenen Jahr können Besucherinnen und Besucher auf dem Lindenplatz und im Sinnesgarten einen stimmungsvollen Adventssonntag verbringen. Darüber hinaus kooperiert der Adventsmarkt mit dem benachbarten Forstlichen Stützpunkt Schwarzach, der zur „Waldweihnacht“ inklusive Weihnachtsbaumverkauf einlädt. Beginn des Adventsmarkts ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Haus Luther, musikalisch umrahmt vom Singkreis unter der Leitung von Bernadette Karl. Das Markttreiben startet dann um 11 Uhr. An den zahlreichen Marktständen bieten verschiedene Bereiche der Johannes-Diakonie und weitere Partner selbstgefertigte Weihnachtsdekoration, Adventsgestecke, Werk- und Bastelarbeiten, Holzartikel oder vieles mehr an und laden zum Stöbern und Kaufen ein. Dazu gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken, die den Duft von Advent und Weihnachten verbreiten. Auch der Nikolaus hat sich an diesem Tag angekündigt und will sich Zeit für Fotos mit den Besucherinnen und Besuchern nehmen. Eigens zum Markt bietet auch das Kunst-Werk-Haus Einblicke in die Arbeit des Ateliers und bietet Geschenkideen an, darüber hinaus wird in der „Zukunftswerkstatt“ in der einstigen Cafeteria am Lindenplatz über das Projekt „Neue Mitte“ der Johannes-Diakonie informiert.

Foto: Christine Pfeiffenberger

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 09:38