Schifferstadt – Ein Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (27.11.25) gegen 13:45 Uhr befuhren zwei Kinder im Alter von 10 bzw. 11 Jahren nebeneinander mit ihren Fahrrädern den Ostring. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto kollidierten die beiden miteinander. Das 11-jährige Mädchen kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Das 10-jährige Mädchen kollidierte mit einem geparkten PKW. Verletzt wurde Sie nicht.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 15:07