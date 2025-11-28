Mannheim – Vorsicht vor „brandheißem“ Advent

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer freut sich nicht auf die gemütliche Adventszeit mit weihnachtlicher Dekoration und Kerzenlicht? Schließlich dekorieren Adventskränze nicht nur den Raum, sondern schaffen mit dem warmen Kerzenlicht auch eine besinnliche Stimmung. Damit das auch so bleibt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Die Feuerwehr Mannheim gibt auch in diesem Jahr wieder wichtige Hinweise zum Umgang mit Kerzen in der Vorweihnachtszeit:

Mit Voranschreiten der Adventszeit werden Kränze und Gestecke immer trockener und sind dann sehr leicht entzündlich. Sie sollten immer auf feuerfesten Unterlagen wie einer Glas- oder Metallplatte stehen. Kerzenhalter sollten ebenfalls aus stabilem, nicht brennbarem Material sein.

Heruntergebrannte Kerzen sollten frühzeitig gegen frische ausgetauscht werden. Eine Brandgefahr entsteht nicht nur, wenn die Kerzen bis nach unten abgebrannt sind, sondern bereits dann, wenn sich die Metallstäbe, auf denen die Kerzen bei manchen Kränzen befestigt sind, erhitzen und die Wärme dann an den trockenen Kranz weiterleiten.

Feuerzeuge und Streichhölzer müssen kindersicher aufbewahrt werden. Grundsätzlich dürfen brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, auch nicht bei kurzem Verlassen des Raumes.

Weitere Tipps der Feuerwehr: Wo möglich, sollten echte Kerzen vermieden werden, da von offenem Feuer die größte Gefahr ausgeht. Alle elektrischen Geräte wie Lichterketten oder andere Dekorationen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden und über eine CE-Kennzeichnung verfügen.

Beim Verwenden von Kerzen sollten immer Löschmittel wie etwa ein Eimer Wasser, ein Feuerlöscher oder ein Löschspray bereitstehen, um kleinere Entstehungsbrände schnell löschen zu können. Ein Löschversuch sollte allerdings nur dann unternommen werden, wenn Aussicht auf Erfolg besteht und man sich damit nicht in Gefahr bringt. Falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Feuer entsteht, gilt: den Notruf 112 wählen, Türen schließen und sich selbst sowie andere Personen in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Mannheim wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine sichere und schöne Adventszeit.

Quelle

Stadt Mannheim

Foto MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 09:21