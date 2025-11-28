Mannheim – Mann bei Angriff mit Machete an der Haltestelle „Tattersall“ lebensgefährlich verletzt – Tatverdächtiger in U-Haft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Nach einer schweren Gewalttat an der Straßenbahnhaltestelle „Tattersallstraße“ hat das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaft gegen einen 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen angeordnet. Er steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagmorgen (27. November 2025) einen 36-jährigen Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt zu haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Streit an der Haltestelle eskaliert

Gegen 08:50 Uhr soll es zwischen dem Tatverdächtigen und dem späteren Opfer aus bislang ungeklärten Gründen zu einem verbalen Streit gekommen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand schubste der 32-Jährige den Mann zu Boden. Anschließend zog er eine mitgeführte Machete und schlug zunächst mehrfach mit der stumpfen Seite der Klinge auf den 36-Jährigen ein.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem knienden Opfer zwei schwere Verletzungen zugefügt haben:

eine lebensgefährliche Schnittwunde am linken Oberschenkel

eine Stich- oder Schnittverletzung oberhalb des linken Schulterblatts

Der Angreifer flüchtete anschließend vom Tatort.

Schnelles Eingreifen der Polizei rettet das Opfer

Einsatzkräfte der Polizei trafen rasch ein und stoppten die starke Blutung des Verletzten. Nur durch die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und eine anschließende Notoperation konnte der 36-Jährige laut Behördenangaben am Leben gehalten werden.

Festnahme in Tatortnähe – Machete sichergestellt

Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. Die Beamten stellten dabei auch die Machete sicher, die deutliche Blutantragungen aufwies.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Am Freitag wurde der 32-Jährige dem Haft- und Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen dauern an

Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim setzen ihre Ermittlungen fort. Insbesondere die Hintergründe des Streits und der genaue Tatablauf sind weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 15:38