Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Gunter Möckel, der die ikonische Rolle des „Butler James“ verkörpert, kann aus gesundheitlichen Gründen leider dauerhaft nicht mehr auftreten.

Daher mussten wir uns nun schweren Herzens dazu entschließen, alle Veranstaltungen der Kult-Komödie abzusagen.

Alle Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.“ (Schatzkistl Mannheim)

Ursprünglich war folgendes geplant:

Ein turbulentes, abendfüllendes Theaterstück rund um den legendären Sketch – alles andere als „The same procedure as every year“!

Ein angesehener Theaterregisseur hält für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James ein Vorsprechen ab. Mit Elvira und Klaus erscheint dafür ein unsägliches Katastrophen-Duo, das sich auf der Probebühne eine himmelschreiend komische Profilierungsschlacht liefert: Eben noch in den Rollen von James und Miss Sophie in seliger Harmonie, doch im nächsten Moment ein zänkisches

Ehepaar, das sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Für den Regisseur eine harte Nuss. Doch am Ende raufen sich alle zusammen und bringen den Sketch „Dinner for one“ auf die Bühne wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Allerdings laufen die beiden Neurotiker auch dabei etwas aus dem Ruder… Mit Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann Nach einer Idee von Peter Baltruschat und Volker Heymann.

Buch: Volker Heymann,

Regie: Jürg Hummel

Eine Produktion des KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar für das SCHATZKISTL – Theater . Kabarett . Club.

Alle Termine abgesagt!

Samstag, 27.12.2025

Sonntag, 28.12.2025

Montag, 29.12.2025

Dienstag, 30.12.2025

Quelle:

SCHATZKISTL – Theater . Kabarett . Club

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 23:59