Ludwigshafen – Versuchter Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen (28.11.2025), gegen 7:30 Uhr, kam es im Josef-Queva-Park in Oggersheim zu einem versuchten Raub. Ein 35-jähriger Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt mit einer Stichwaffe angegriffen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der 35-Jährige setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter von ihm abließ und sich zu Fuß in Richtung einer Tankstelle in der Mannheimer Straße entfernte. Der Geschädigte wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Er wurde als männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit dunklem Hautton sowie kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben.

Haben Sie am Freitagmorgen im Bereich des Josef-Queva-Parks verdächtige Wahrnehmungen gemacht und können sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Diese nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 13:12