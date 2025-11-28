Ludwigshafen – „Changes“ – Schaubühne Berlin gastiert im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem hochkarätig besetzten Gastspiel reist die Schaubühne am Lehniner Platz Berlin Anfang Dezember nach Ludwigshafen: Am Samstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. Dezember 2025, um 18.00 Uhr bringen Anna Schudt und Jörg Hartmann das Zweipersonenstück „Changes“ von Maja Zade in der Inszenierung von Thomas Ostermeier auf die Pfalzbau Bühnen.

Die beiden aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Anna Schudt und Jörg Hartmann spielen darin ein Ehepaar der bürgerlichen Mitte. Sie, Nina, ist Abgeordnete und setzt sich für den Erhalt eines Frauenhauses ein. Er, Mark, war Wirtschaftsanwalt und möchte jetzt als Lehrer-Quereinsteiger die Welt verbessern. Schon morgens am Frühstücktisch bricht ihm der Angstschweiß aus. Nina und Mark erleben einen Tag voller Herausforderungen. Anna Schudt und Jörg Hart¬mann spielen alle insgesamt 23 Figuren des Stücks mit sparsamen Mitteln, sie verwandeln sich in die Menschen, denen das Paar im Lauf des Tages begegnet. Am Abend, nach der Rückkehr in die gemeinsame Wohnung, hat sich auch ihre Beziehung gewandelt.

Changes handelt von den Schwierigkeiten, die Welt zum Besseren zu verändern, und von der Anstrengung, sich selbst dabei nicht zu verlieren. Thomas Ostermeier, seit 1999 Künstleri¬scher Leiter der Schaubühne Berlin, hat es im schlichten Bühnenbild von Magda Willi behut¬sam in Szene gesetzt und den beiden Dar¬stellern Raum für ihre virtuose Schauspielkunst ge¬geben. Mit Präzision und Ruhe eignen sich Schudt und Hartmann die unterschiedlichen Rollen an, schlüpfen in immer neue Kostüme (Nele Balkhausen) und begeben sich mit er¬staunlicher Wandlungsfähigkeit in verschiedene Milieus und Persönlichkeiten. Das ist berüh¬rend und zuweilen auch sehr komisch – ein Theaterabend wie aus dem Leben gegriffen.

Im Anschluss an die Vorstellung am 6.12. findet gegen 21.30 Uhr im Gläsernen Foyer ein After-Show-Konzert der Berliner Band Gewalt statt (Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €, Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung).

Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau / Foto MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 09:22