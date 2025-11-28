Ludwigshafen – 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstag, 27.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rottstraße. Zuletzt wurde die Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

– 15 Jahre, sieht deutlich älter aus

– sehr kräftige Statur

– 160-167 cm groß

– braune Augen

– schwarzes Schulterlanges Haar

– bekleidet war sie mit weißen Turnschuhen, einem braunen Pullover

und dunkler Hose.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 14:56