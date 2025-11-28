Landau – Zwei Verkehrsunfallfluchten in Landau-Godramstein – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In Landau-Godramstein kam es an derselben Örtlichkeit zu zwei Verkehrsunfallfluchten, bei denen Sachschaden in Höhe von 1300 Euro entstand.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

1. Verkehrsunfallflucht am 24.11.2025

Am Montag, den 24.11.2025, wurde in der Frankweilerstraße in Landau-Godramstein eine Hauswand, Mülltonne sowie Regenrinne durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

2. Verkehrsunfallflucht am 27.11.2025

Nur wenige Tage später, am Donnerstag, den 27.11.2025, kam es erneut an derselben Örtlichkeit zu einer Unfallflucht. In der Frankweilerstraße wurde ebenfalls Hauswand und Mülleimer beschädigt, nachdem ein unbekanntes Fahrzeug dagegen gestoßen war. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweis der Polizei:

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort („Unfallflucht“) stellt eine Straftat nach § 142 StGB dar und kann empfindliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Zeugen gesucht:

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle

Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 10:04