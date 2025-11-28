  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.11.2025, 10:30 Uhr

Hockenheim – FDP für Rückkehr der Formel 1 nach Baden-Württemberg

Hockenheim/Stuttgart. Die FDP setzt sich für eine Rückkehr der Formel 1 nach Baden-Württemberg ein. Dies wurde bei einem Treffen der beiden FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais und Dr. Christian Jung mit Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) Ende November 2025 in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) deutlich. „Im Landtagswahlprogramm der FDP setzen wir uns offiziell für die Formel 1-Rückkehr nach Hockenheim und Baden-Württemberg ein. Das ist sportlich und wirtschaftlich von großer Bedeutung. Wir wollen den politischen Rückhalt schaffen und aus einem F1-Rennen ein Fest unseres Automobilstandorts machen“, sagte FDP-Landtagsabgeordneter Daniel Karrais, der Vorsitzender des Umweltausschusses des Landtags ist. Mit bei dem Treffen waren ebenso FDP-Landtagskandidat Holger Höfs (Wahlkreis Schwetzingen) und der Hockenheimer Stadtrat Frank Köcher-Hohn (FDP) dabei.

„Eine neue bürgerliche Landesregierung mit der FDP sollte sich ab 2026 in Baden-Württemberg auch deshalb für die Formel 1 einsetzen, weil dies für den Standort Baden-Württemberg und Nordbaden ein starkes Zeichen ist und außerdem Audi ab 2026 den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports plant. Zudem wird die Formel 1 ab der Saison 2026 vollständig auf synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, umgestellt. Diese Kraftstoffe werden insbesondere aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie und CO2 hergestellt, um nahezu klimaneutral zu sein und in bestehenden Verbrennungsmotoren eingesetzt zu werden. Die Einführung zielt darauf ab, die Rennserie klimafreundlicher zu gestalten, ohne die hohe Geschwindigkeit zu opfern. Für uns alle wäre deshalb die Rückkehr eine Win-Win-Situation“, sagte FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung, der verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion ist.

Die FDP-Politiker schlagen deshalb vor, dass das Land Baden-Württemberg die Formel 1-Rückkehr zusammen mit der Wirtschaft, der Hockenheimring GmbH und der Stadt Hockenheim koordiniert und ebenso gemeinsam die Frage des Startgeldes klärt. Dieses Vorgehen wird von Oberbürgermeister Marcus Zeitler unterstützt, der auf die lange Tradition der Rennstrecke verwies.

„Der Hockenheimring ist seit den 1950er-Jahren ein fester Bestandteil der Geschichte der Formel 1 und eine der traditionsreichsten Rennstrecken Europas. Viele legendäre Rennen haben das internationale Image Hockenheims geprägt und Baden-Württemberg als bedeutende Motorsportregion weltweit bekannt gemacht. Es wäre fantastisch, wenn dies auch in der Zukunft wieder so wäre“, sagte Zeitler und bedankte sich für die geschlossene Unterstützung der Freien Demokraten in der Stadt, der Region und der Landespolitik für die Formel 1-Rückkehr-Pläne. Eine Rückkehr der Königsklasse würde dieses gewachsene kulturelle Motorsport-Erbe fortsetzen und dafür sorgen, dass Deutschland nicht dauerhaft als Formel‑1‑Standort aus dem Kalender verschwindet. Gerade als Autoland mit starken Herstellern und Zulieferern sei ein Grand Prix in Baden-Württemberg geradezu ein wichtiges Symbol für technologische Kompetenz und Innovationskraft.

Foto: Gemeinsam für eine Rückkehr der Formel 1 nach Baden-Württemberg und Hockenheim (v.l.): Frank Köcher-Hohn, Holger Höfs, Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Dr. Christian Jung MdL und Daniel Karrais MdL. (Foto: Merlin Baschin)

Quelle FDP
Dr. Christian Jung
Mitglied des Landtags
von Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 10:30

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com