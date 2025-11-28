Heppenheim – Nikolausmarkt findet erneut an zwei Tagen statt – Fast achtzig Stände in der Heppenheimer Altstadt am 06. und 07. Dezember 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am ersten Adventswochenende laden fast achtzig Verkaufsstände zum 47. traditionellen Nikolausmarkt in die historische Heppenheimer Altstadt ein. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der Markt erneut an zwei Tagen statt.

Am Samstag, den 06. Dezember 2025, können Besucherinnen und Besucher von 12:00 bis 22:00 Uhr über das weitläufige Festgebiet schlendern. Dieses erstreckt sich vom Kirchplatz und Marktplatz über den Bereich der Schloss-Schule sowie die Bogen- und Amtsgasse bis hin zum Kurfürstenplatz, dem Amts- und dem Winzerhof. Am Sonntag, den 07. Dezember 2025, konzentriert sich das Marktgeschehen von 12:00 bis 20:00 Uhr auf den Bereich rund um den stimmungsvoll beleuchteten Kurmainzer Amtshof.

Das Besondere am Heppenheimer Nikolausmarkt ist seine persönliche Atmosphäre, die vor allem durch die liebevoll gestalteten Stände der Vereine, Kirchen und sozialen Organisationen aus Heppenheim und der Region geprägt wird. Das Angebot umfasst neben Bastelwaren, Holzdekorationen und Selbstgenähtem auch traditionelle Weihnachtsartikel. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Glühwein, heißer Apfelwein, Waffeln, Plätzchen, herzhafter Eintopf und Bratwürste aber auch Spezialitäten aus Frankreich und Südtirol stehen zur Wahl. Selbst orientalische Gerichte werden angeboten.

Die offizielle Eröffnung des Nikolausmarktes am Samstag um 12:00 Uhr vor dem Rathaus wird begleitet von der Stadtkapelle Heppenheim. Um 16:00 Uhr findet am gleichen Tag der traditionelle ökumenische Gottesdienst in St. Peter mit Pfarrer Thomas Meurer und Pfarrer Frank Sticksel unter Beteiligung des Heppenheimer Jugendchors und „Querbeat“ statt. Von 17:00 bis 22:00 Uhr bietet der Pfarreiverbund erstmals zusätzlich eine offene Kirche mit Licht und Musik an.

Die Kinder dürfen sich auf die eine oder andere kleine Überraschung freuen, wenn der Nikolaus über den Markt geht. Den Heppenheimer Nikolausmarkt hat er sich auch in diesem Jahr fest im Kalender vorgemerkt und wird von 12:00 bis 17:00 Uhr erneut an der Fotostation am Winzerhof für Erinnerungsfotos bereitstehen. Vor dem Kurmainzer Amtshof gibt es außerdem wieder ein Kinderkarussell und im Marstall von 14:00 bis 17:00 Uhr eine offene Bastelzeit mit dem Team des Museums. Um 17:15 Uhr können die Kleinsten dort mit der Märchenerzählerin in die Welt der Geschichten eintauchen.

Bis in den Abend hinein verbreiten verschiedene Musikgruppen und Ensembles weihnachtliche Stimmung in der Altstadt. Es treten auf: Die Stadtkapelle Heppenheim, die New Harmonists, die Bläserwerkstatt Bergstraße, der Evangelische Posaunenchor, die Big Band Laudenbach, die Zwoa Spitzbuam, die SingPause der Nibelungenschule, die Kurpfälzer Alphornbläser und die XMAS AG.

Das Museum Heppenheim kann an beiden Markttagen von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr besucht werden. Zu empfehlen ist die Sonderausstellung „Auftauchen“ von Elena Kozlova.

Das Programm des diesjährigen Nikolausmarktes kann unter www.heppenheim.de aufgerufen und heruntergeladen werden.

Verkehrssituation

Der Bereich der Schloss-Schule wird bereits ab Freitag, den 05.12.2025 um 12:00 Uhr gesperrt. Am Samstag, den 06.12.2025, und Sonntag, den 07.12.2025, besteht auf dem gesamten Festgebiet absolutes Halteverbot. Die Parkplätze im Bereich Winzerhof und Amtshof stehen daher Samstag und Sonntag nicht zur Verfügung. Am Samstag kann außerdem nicht am Kirchplatz geparkt werden. Es wird empfohlen, die Fahrzeuge bereits am Vortag wegzufahren. Um einen zeitgerechten Festaufbau garantieren zu können, ist das Abschleppen von Fahrzeugen, die im angegebenen Zeitraum noch im Halteverbot stehen, unvermeidlich. Die Standbetreiber und Standbetreiberinnen selbst werden gebeten, ihre Fahrzeuge sofort nach dem Entladen aus dem Festgebiet zu entfernen. Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten, um im Bedarfsfall schnell Hilfe leisten zu können.

Parkmöglichkeiten bestehen wie folgt:

Parkplatz Graben: Samstag kostenfrei ab 21 Uhr, Sonntag ganztags kostenfrei.

Parkplatz Parkhof: Samstag kostenfrei ab 13 Uhr, Sonntag ganztags kostenfrei.

Tiefgarage Innenstadt (Einfahrt Zwerchgasse)

Tiefgarage Altstadt (Einfahrt Siegfriedstraße)

Siegfriedstraße: Samstag kostenfrei ab 21 Uhr, Sonntag ganztags kostenfrei.

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 21:02