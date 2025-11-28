Heppenheim – Adventsaktionen in der Tourist-Information Lorsch – Einrichtung bringt ihre Gäste in der Adventszeit in vorweihnachtliche Stimmung – Angebote, Überraschungen und regionale Produkte

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Dezember erwartet Besucherinnen und Besucher der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch eine ganze Reihe besonderer Adventsaktionen. Mit attraktiven Angeboten, Geschenkideen und täglichen Überraschungen stimmt die Einrichtung auf die Weihnachtszeit ein. Jeden Tag dürfen sich die ersten Kundinnen und Kunden, die in der Tourist-Information einkaufen, ein Geschenk aus dem liebevoll gefüllten Adventskalender aussuchen. Freuen Sie sich auf Reiseführer, regionale Produkte und weitere kleine Überraschungen. Die Gewinne wurden unter anderem von der Stadt Lorsch und der Kletterhalle High Moves gesponsert.

Das bei Gästen wie Einheimischen beliebte Vesperbrettchen von Art Lorsch ist im gesamten Dezember zum attraktiven Sonderpreis erhältlich. Statt 15,50 Euro kostet es in diesem Monat nur 12,50 Euro – das ideale kleine Weihnachtsgeschenk für alle, die regionale Motive schätzen.

Pünktlich zur Adventszeit sind auch die beliebten Weihnachtsanhänger von Art Lorsch zurück im Sortiment. Für 10 Euro gibt es die detailreichen Lorscher Motive als hochwertigen Holz- oder Acrylanhänger – perfekt für den eigenen Weihnachtsbaum oder als kleine Aufmerksamkeit. „Die Tourist-Information freut sich auf Ihren Besuch und wünscht eine schöne und besinnliche Adventszeit“, so Simone Paepke, Leiterin der Tourismusagentur der WFB.

Info: Die Tourist-Information NibelungenLand befindet sich im Alten Rathaus am Marktplatz 1 in 64653 Lorsch. Tel.: +49 (0) 6251-175 26 0, info@nibelungenland.net, Internet: www.nibelungenland.net. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Einrichtung agiert unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Informationen über die Serviceleistungen der WFB gibt es im Internet unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 09:46