Heidelberg – Nachhaltiger Advent: Ideen für eine faire und umweltbewusste Vorweihnachtszeit – Städtisches Umweltamt gibt praktische Tipps

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Adventszeit ist für viele Menschen eine Zeit des Miteinanders und des Genießens – gleichzeitig steigt der Konsum: Weihnachtsmärkte locken Gäste, Geschenke werden eingekauft, Plätzchen gebacken. Als Fairtrade-Stadt möchte die Stadt Heidelberg Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, die Vorweihnachtszeit bewusst, fair und ressourcenschonend zu gestalten. Das städtische Umweltamt hat dafür praktische Tipps rund um Mobilität, Geschenke, Weihnachtsbaum, Festessen und Verpackung zusammengestellt.

Mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt – lokal und fair einkaufen

Wer den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder Weihnachtseinkäufe mit einer umweltfreundlichen Anreise verbinden möchte, nutzt Bus und Bahn. Der öffentliche Nahverkehr bringt Gäste direkt in die Heidelberger Innenstadt – ganz ohne Parkplatzsuche und Stress.

Beim Schenken lohnt sich der Blick in den örtlichen Einzelhandel: Viele Heidelberger Geschäfte bieten regionale, fair gehandelte oder ökologisch produzierte Waren an. Orientierung geben Gütesiegel wie der Blaue Engel, das Fair-Trade- oder das Bio-Siegel. Der „Wegweiser zum nachhaltigen Konsum“ in der MeinHeidelberg-App stellt entsprechende Läden vor und bietet weitere wertvolle Tipps und Inspirationen.

Regionaler Weihnachtsbaum – Tradition und Umweltschutz verbinden

Für viele gehört der Weihnachtsbaum fest zum Heiligabend. Wer dabei auf Nachhaltigkeit achten möchte, wählt möglichst einen Baum aus der Region. Das Umweltamt empfiehlt, auf das EU-Biosiegel oder andere Hinweise auf eine ökologische und faire Herkunft zu achten. Wer sich für einen künstlichen Baum entscheidet, sollte diesen möglichst viele Jahre nutzen – erst dann rechnet er sich für Umwelt und Geldbeutel. Beim Schmücken bieten sich ebenfalls nachhaltige Möglichkeiten an: Energiesparende LED-Lichterketten senken den Stromverbrauch. Auf bleihaltiges Lametta sollte aus Umwelt- und Gesundheitsgründen verzichtet werden.

Saisonal genießen – Festessen mit gutem Gewissen

Auch beim Weihnachtsmenü lässt sich Genuss mit Nachhaltigkeit verbinden. Lebensmittel aus der Region verbessern die CO₂-Bilanz und stärken lokale Erzeuger. Im Dezember haben verschiedene Kohlsorten, Feldsalat oder Karotten Saison. Vegetarische oder vegane Gerichte sind oftmals klimafreundlicher und gesund. Eine gute Mengenplanung hilft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden – was übrigbleibt, kann eingefroren werden.

Verpacken, Baum, Spenden: viele kleine Beiträge

Wer Geschenke kreativ und ressourcenschonend verpacken möchte, kann im Haushalt vorhandene Schachteln, Taschen oder Stoffreste nutzen. Auch alte Zeitschriften oder Notenblätter eignen sich als Geschenkpapier. Wird neues Papier gekauft, empfiehlt sich Ware mit dem Blauen-Engel-Siegel, die aus Altpapier hergestellt ist.

Statt klassischer Präsente kommen auch nachhaltige Alltagshelfer wie Edelstahl-Trinkflaschen, Wachstücher oder langlebige Brotboxen infrage. Pflanzen oder Saatgut fördern die Biodiversität. Eine Spende an gemeinnützige Initiativen kann ebenfalls ein sinnvolles Geschenk sein.

Mit diesen und weiteren Ideen kann die Advents- und Weihnachtszeit nicht nur stimmungsvoll, sondern auch klimafreundlich und fair gestaltet werden. Weitere Informationen rund um nachhaltigen Konsum in Heidelberg bietet die MeinHeidelberg-App im Bereich „Services“.

Quelle: stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 21:36