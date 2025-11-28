Heidelberg – Live-Podcast zu Kate Crawfords „Atlas der KI – Ein Abend über die verborgenen Seiten der Künstlichen Intelligenz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – künstliche Intelligenz verändert Wirtschaft, Gesellschaft und öffentliche Debatten. Doch welche ökologischen, sozialen und politischen Realitäten stehen hinter dieser Technologie? Das vielfach ausgezeichnete Buch „Atlas der KI“ der Forscherin Kate Crawford zeigt: KI ist kein abstraktes System – sie basiert auf Rohstoffen, Rechenleistung, Energie und menschlicher Arbeit.

Diese Zusammenhänge stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung

„Rohstoffe, Rechenzentren, Realitäten – Die dunklen Seiten der KI“

Live-Podcast mit Ralph Kühnl und Dr. Johannes Tröger

Die beiden Gesprächspartner beleuchten, wie KI-Infrastrukturen entstehen, welche globalen Abhängigkeiten sich daraus ergeben und welche Rolle Regulierung, Technologiepolitik und gesellschaftliche Verantwortung spielen. Das Gespräch nimmt die zentralen Befunde aus Atlas der KI auf und ordnet sie in die aktuellen Debatten um KI-Entwicklung, Standortpolitik und digitale Souveränität ein.

Ablauf des Abends

• 20:00 Uhr – Begrüßung

Nicole Huber eröffnet die Veranstaltung und führt in das Thema ein.

• 20:10–20:55 Uhr – Live-Podcast

Ralph Kühnl und Dr. Johannes Tröger diskutieren zentrale Thesen aus „Atlas of AI“ und deren Bedeutung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

• ab 21:00 Uhr – Publikumsfragen und Diskussion

Moderation: Nicole Huber.

• 22:00 Uhr – Veranstaltungsende

Veranstaltungsort

TinkTank Bergheim (Landfried-Gelände)

Eingang gegenüber Restaurant Tati

Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg

Quelle: Nicole Huber, CDU Landtagskandidatin für Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 21:50