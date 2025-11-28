Heidelberg – Kabelarbeiten in der Mühltalstraße: Vollsperrung endet planmäßig – Teilsperrung bis 19. Dezember

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Mühltalstraße im Stadtteil Handschuhsheim führen die Stadtwerke Heidelberg weiterhin Kabelarbeiten durch. Daher bleibt die Straße im Bereich der Hausnummern 96 sowie 126 bis 133 weiterhin bis voraussichtlich Freitag, 19. Dezember 2025, halbseitig gesperrt. Die Vollsperrung wird hingegen planmäßig am heutigen Freitag, 28. November 2025, aufgehoben. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) fährt ab Samstag, 29. November 2025, wieder regulär. Mehr Infos zum ÖPNV gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 23:01