28.11.2025, 21:25 Uhr

Heidelberg -Jetzt abstimmen: Umfrage für bürgerschaftlich Engagierte noch bis Sonntag, 30. November – Mitmachen unter www.engagiert-in-heidelberg.de

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stellt auf der Internetseite www.engagiert-in-heidelberg.de gemeinsam mit ihren Partnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Stadtjugendring Heidelberg zentrale Informationen zu Bürgerschaftlichem Engagement in Heidelberg zur Verfügung. Die Stadt ruft Interessierte und ehrenamtlich Engagierte dazu auf, an einer aktuellen Umfrage auf der Internetseite teilzunehmen: Mit Hilfe der Antworten soll das Informationsangebot zu bürgerschaftlichem Engagement weiter verbessert werden. Die Umfrage ist anonym, die Fragen sind schnell und einfach beantwortet. Die Teilnahme ist noch bis einschließlich Sonntag, 30. November 2025, möglich.

Zentrales Informationsangebot und digitale Raumdatenbank

Unter www.engagiert-in-heidelberg.de finden Interessierte unter anderem Informationen zu Qualifizierungsangeboten und Veranstaltungen zu bürgerschaftlichem Engagement. Zudem hilft die neue digitale Raumdatenbank, die die Stadt Heidelberg mit Förderung des Landes Baden-Württemberg 2025 umgesetzt hat, Vereinen, Initiativen, Einrichtungen und sonstigen ehrenamtlich Engagierten bei der Suche nach geeigneten Räumen für ihr Engagement. Interessierte finden dort Infos zu mehr als 100 Räumen an rund 40 Standorten – im November 2025 wurde die Raumdatenbank sogar nochmal erweitert. In einer interaktiven Karte gibt es unter anderem Informationen zur jeweiligen Größe und zu Mietkosten sowie Fotos. Kontaktdaten von Ansprechpartnern ermöglichen eine schnelle Abklärung, ob der gewünschte Raum verfügbar ist. Nutzerinnen und Nutzer können sich dank einer Suchfunktion anhand von Kriterien wie Standort, Größe oder Barrierefreiheit geeignete Räume anzeigen lassen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 21:25

