Heidelberg – Ein Advent voller Entdeckungen: Der digitale Kalender von vielmehr.heidelberg.de

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der digitale Adventskalender von vielmehr.heidelberg.de startet am Montag, 1. Dezember 2025, in seine dritte Runde. Auch in diesem Jahr werden wieder vielfältige Aktionen, exklusive Rabatte und kleine Überraschungen geboten – täglich neu auf der Webseite sowie auf Instagram (@vielmehr.heidelberg) und Facebook (www.facebook.com/vielmehrheidelberg).

Vielfältige Aktionen aus ganz Heidelberg

Hinter jedem der 24 Türchen steckt ein Beitrag aus der gesamten Stadt: besondere Angebote, Gewinnspiele, Geschenkideen oder kreative Adventsaktionen von Geschäften, Gastronomien und Einrichtungen aus den Heidelberger Stadtteilen. Die Bandbreite der Beiträge zeigt eindrucksvoll, wie engagiert und vielfältig Heidelbergs lokale Akteurinnen und Akteure sind – und lädt dazu ein, jeden Tag etwas Neues zu entdecken.

Ob Geschenkideen, Rabatte oder besondere Services – der Adventskalender bietet täglich Anregungen für bewusste Genussmomente in der Adventszeit. Wer im Dezember durch Heidelberg bummelt, begegnet festlich geschmückten Schaufenstern und einem vielfältigen lokalen Angebot, das die gesamte Stadt zu einem besonderen Erlebnis im Advent macht.

Alle Türchen online abrufbar

Ab dem 1. Dezember sind sämtliche Inhalte unter www.vielmehr.heidelberg.de tagesaktuell verfügbar und bleiben über den gesamten Zeitraum einsehbar. So lässt sich die Adventszeit flexibel und entspannt gestalten.

Hintergrund: Viel mehr Heidelberg

Viel mehr Heidelberg ist die zentrale Plattform für Heidelberger Unternehmen. Mittlerweile präsentieren sich auf dem Portal mehr als 800 Heidelberger Unternehmen mit ihrem ganz eigenen, individuellen Profil. Entwickelt wurde die Plattform vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit Heidelberg Marketing, Heidelberg Congress und dem Citymarketingverein Pro Heidelberg. Bei Nachfragen ist das Team von vielmehr.heidelberg.de beim Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft per E-Mail erreichbar an vielmehr@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. November 2025, 21:43