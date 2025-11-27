Update: Schwere Verletzung an Haltestelle Tattersall in Mannheim – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mannheim, Tattersall – Polizeimeldung / News Am Donnerstagmorgen, gegen 8:50 Uhr, kam es an der Bahnhaltestelle Tattersall in Mannheim zu einer schweren Auseinandersetzung. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und musste rettungsmedizinisch versorgt sowie in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Tatverdächtiger in Mannheim festgenommen

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall intensive Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Mannheimer Innenstadt ein. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungen zum Tathergang laufen

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zur Identität von Opfer und Tatverdächtigem machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit alle Spuren und Zeugenaussagen.

Hinweise gesucht

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die gegen 8:50 Uhr im Bereich der Haltestelle Tattersall etwas beobachtet haben, sich zu melden. Jede Information könnte für die weiteren Ermittlungen wichtig sein.

Zuletzt aktualisiert am 27. November 2025, 10:25